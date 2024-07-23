Более 1,7 тыс. автомобилей без госномеров эвакуировано в Москве с начала года

С начала 2024 года в Москве эвакуировано более 1,7 тыс. автомобилей без государственных номеров, сообщила пресс-служба столичного департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры.

«По решению Антитеррористической комиссии города машины без госномеров перемещают на охраняемые стоянки. Там сотрудники правоохранительных органов проводят проверку этих авто, так как они могут быть связаны с преступной деятельностью или находиться в угоне. С начала года наши эвакуаторы переместили более 1,7 тыс. таких автомобилей. По задаче мэра Москвы Сергея Собянина мы продолжаем работать над поддержанием безопасности на улицах столицы», – приводятся в сообщении слова заместителя мэра Москвы по вопросам транспорта Максима Ликсутова.

Как уточняется, в отчетный период чаще всего за отсутствие госномера эвакуировали автомобили марки BMW (10% от общего количества). Также в антирейтинге оказались такие марки автомобилей, как Geely (7,6%), Mercedes (5,2%), Toyota (4,7%), Changan (4,5%).

Ранее «Известия» сообщали, что Государственная дума приняла в первом чтении законопроект, которым предлагается ужесточить ответственность за сокрытие госномеров автомобилей.