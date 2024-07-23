Для покупателей новых китайских автомобилей важен процесс их последующего обслуживания - легко ли найти запчасти и инструкции, справляются ли сервисы.

Как рассказал порталу "Автовзгляд" генеральный директор онлайн-сервиса по продаже и обслуживанию автомобилей Autospot Денис Проскурин, все дело в сроках.

Многие китайские автопроизводители официально зашли в Россию после 2022 года, а у европейских брендов на выстраивание процессов, сбор экспертизы и обучение сотрудников ушли десятки лет. Пример - проблема с запчастями из-за некорректного перевода каталогов. Компания Проскурина обнаружила в справочнике "светящуюся педаль тормоза", которая на самом деле была алюминиевой накладкой. И таких ошибок много.

По словам руководителя отдела развития франшизы международной сети Fit Service Александра Яско, российские дилеры китайских брендов оказались не готовы к большому наплыву клиентов. Из-за этого за плановым ТО автовладельцы вынуждены ездить в независимые автосервисы, где техобслуживание обходится дешевле и проходит быстрее.

Многие автосервисы сейчас создают собственную базу деталей для авто из КНР, чтобы не сталкиваться с "каталожными" сюрпризами. Через год-два на российском рынке накопится достаточный опыт ремонта "китайцев".

Пока "сервисные" проблемы решились лишь у крупных марок из КНР. А вот если речь о деталях для пока не раскрученного в России бренда или эксклюзивной модели, могут быть задержки в поставках и накладки.

Ранее "РГ" писала, что в России начались продажи самого безопасного автомобиля из Китая.