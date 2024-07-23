Mercedes-Benz EQC незаметно сняли с производства

Mercedes-Benz по-тихому избавился от первой модели линейки EQ. Немецкий автопроизводитель отправил в отставку электрический кроссовер EQС, не привлекая к этому всеобщего внимания, — и это сработало. Первый электрический кроссовер марки, продажи которого начались в 2019 году, не снискал популярности, так что его исчезновение в 2023-м прошло незамеченным. Модель, в свое время ставшая первенцем линейки EQ, не оправдала ожиданий автопроизводителя.

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Разговоры о том, что EQС провалился на рынке и потому будет снят с производства раньше срока и не дожидаясь преемника, ходили с 2022 года. Модель для европейского рынка производилась на заводе в немецком Бремене, а электрокары для Китая выпускало совместное предприятие Beijing-Mercedes-Benz в Пекине. Однако ни там, ни там EQС популярным так и не стал. Причина тому — средние потребительские характеристики электрокара, построенного на адаптированной под электрическую установку платформе обычного GLC.

Самый мощный EQС предлагался с двухмоторной установкой мощностью 408 лошадиных сил и батареей емкостью 80 киловатт-часов. На одной зарядке кроссовер проезжал скромные 373−437 километров, и по этому показателю заметно уступал конкурентам. Кроме того, его внедорожные возможности оставляли желать лучшего — из-за батареи дорожный просвет составлял всего 120 миллиметров.

Модель по-тихому сняли с производства еще во втором квартале 2023 года. Обошлось без долгих прощаний и «финальной» спецверсии — Mercedes-Benz лишнего внимания к провалившейся модели не привлекал. О завершении производства в компании упомянули только сейчас, отвечая на прямой вопрос издания Motor1.

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