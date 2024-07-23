АвтоВАЗ начнет продавать автомобили с пробегом

Пресс-служба АвтоВАЗа сообщила о запуске программы продаж сертифицированных автомобилей с пробегом Restart совместно с «Авто Финанс Банком».

Подчеркивается, что программа призвана предоставить клиентам лучший опыт покупки автомобиля и гарантирует ряд преимуществ. В частности, речь идет о быстром и удобном выборе автомобиля с пробегом в онлайн-формате, выгодном кредитном предложении от банка, «качественной и надежной постгарантийной поддержке от официального дилера Lada».

Отмечается, что все автомобили проходят тщательную проверку технического состояния и предпродажную подготовку. Покупатели получают 1 год гарантии.

Ранее сообщалось, что на автомобильном рынке представлен новый фургон Lada Largus Kub второго поколения. Самую первую версию подобных фургонов АвтоВАЗ выпустил в 2017 году, позже «кубическое» семейство было расширено. Теперь у модели есть новая пластиковая надстройка с полноценными вертикальными боковинами вместо прежних «наращенных» и скошенных.