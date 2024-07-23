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Consumer Reports назвал самые лучшие электрокары, и это не Tesla

Агентство Consumer Reports составило рейтинг самых лучших электрокаров. Из полсотни протестированных за последний год в список рекомендованных к покупке вошли только 14 моделей.

Consumer Reports назвал самые лучшие электрокары, и это не Tesla
© Российская Газета

Лучшим стал BMW iX, который получил 84 балла из ста возможных, также модель получила первое место в номинации люксовых авто, обойдя Genesis GV60 с оценкой 75 баллов, Lexus RZ (74), Audi Q4 e-tron (71) и Audi Q8 e-tron (70).

Ненамного от лидера отстал Hyundai Ioniq 6, получивший звание лучшего массового электрокара по версии Consumer Reports: он набрал 83 балла. В числе его преимуществ эксперты агентства выделили быструю зарядку, шумоизоляцию салона, плавное и быстрое ускорение. Но корейский электромобиль не идеален: мало место над головой сзади из-за особенностей крыши, неудобное управление окнами, кнопки которого расположены на центральной консоли. Также достойно показала себя Kia Niro Electric (71 балл).

В премиум-сегменте эксперты CR выделили BMW i4, который, как и "Ионик", набрал 83 балла. Porsche Taycan стоит на 30 тысяч долларов больше, но получил только 76 баллов.

Kia EV6 - лучший в сегменте кроссоверов с двумя рядами сидений, его результат - 77 баллов. За ним следует Tesla Model Y (72 балла) - единственная "Тесла" в списке Consumer Reports. Рекомендацию к покупке получили также Nissan Ariya и Ford Mustang Mach-E, в активе которых по 7 баллов.

Выбора в сегменте трёхрядных кроссоверов (речь идёт о продаваемых в США) нет, поэтому в этой номинации побеждает Kia EV9 с почти стопроцентным результатом - 98 баллов. Эта модель, напомним, стала обладателем премии "Всемирный автомобиль года".

Ранее Consumer Reports опубликовало рейтинг самых надёжных "трёхлеток".

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