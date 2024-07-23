Владельцы BMW и Geely чаще других прячут номера на парковках

Раскрыто, владельцы каких автомобилей чаще прячут номера на парковках. В столичном департаменте транспорта напомнили об ответственности за оставление машины на парковке с подложными госномерами или вовсе без них. В ведомстве отметили, что за это нарушение, в соответствии с решением антитеррористической комиссии города, предусмотрена эвакуация на штрафстоянку.

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Отмечается, что с начала 2024 года за это скрученные «жестянки» было эвакуировано более 1,7 тысячи автомобилей. Чаще всего снимали номера со своих машин владельцы BMW — на их долю пришлось 10% нарушений.

Кроме того, нередко пытались таким образом не платить за стоянку автомобилисты на Geely (7,6%), Mercedes-Benz (5,2%), Toyota (4,7%) и Changan (4,5%).

Ранее была названа причина эвакуации тысячи премиум-машин с набережных Москвы. Московский департамент транспорта поделился данными о неправильной парковке в зоне действия запрещающих знаков на набережных города за первое полугодие. Количество таких нарушения превысило 27 тысяч случаев.

Помимо этого, в Москве выписано 27 тысяч штрафов за парковку на газонах. Столичный департамент транспорта сообщил о систематическом нарушении, особенно вблизи парков, где часто можно увидеть припаркованные автомобили прямо на газонах. Лидером является любимый горожанами и гостями Москвы парк «Сокольники», при том, что рядом находится паркинг.