К концу года продажи автомобилей в РФ могут побить десятилетний максимум

Эксперты прогнозируют рекордный рост продаж новых машин в России. За первые шесть месяцев 2024 года поставки машин из Китая в Россию выросли более чем на треть по сравнению с тем же периодом прошлого года. В денежном эквиваленте они превысили 6,2 млрд долларов. Благодаря появлению огромного количества новых марок и моделей, в России исчез дефицит легковых автомобилей. Эксперты предполагают, что к концу года продажи обновят десятилетний максимум и превысят досанкционный уровень.

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По данным Главного таможенного управления КНР, основной страной, массово закупающей китайские автомобили, стала Россия. Например, Бельгия потратила на машины из Поднебесной 3,7 млрд долларов, Бразилия — 3,1 млрд, Великобритания — 2,9 млрд, Мексика — 2,3 млрд, ОАЭ — 2,1 млрд, Австралия — 1,7 млрд, США — 1,5 млрд.

Руководитель рабочей группы ОНФ «Защита прав автомобилистов» Пётр Шкуматов считает, что у китайских производителей почти не осталось возможности для роста внутри своей страны, поэтому они активно выходят на экспортные рынки. По итогам прошлого года КНР впервые заняла первое место в мире по экспорту автомобилей, обойдя Японию.

За полгода россияне купили около 417 тыс. новых китайских машин. А всего за шесть месяцев в России было продано 719 тыс. легковых автомобилей. То есть китайские машины занимают более половины от общего количества продаж. Но несмотря на это, самыми популярными моделями по-прежнему остаются отечественные автомобили Lada. А все остальные девять строчек в топ-10 принадлежат китайским производителями.

По данным директора по продажам и развитию «Авто.ру Бизнес» Даниила Шкурыгина, в 2023 году количество официально представленных в России китайских марок увеличилось почти в два раза.

В феврале 2022 года на китайские бренды приходилось только 9% от общего количества продаж легковых автомобилей в России. А к июлю 2024 года доля выросла до 61%.

По словам Шкурыгина, год назад в России фиксировался дефицит новых автомобилей, а сейчас обратная ситуация — на рынке наблюдается переизбыток. И это позитивно сказывается на стоимости машин. Год назад средняя стоимость нового легкового автомобиля составляла 3 млн рублей. Максимум был зафиксирован в марте этого года — почти 3,4 млн рублей. В апреле средняя цена снизилась до 3,15 млн, а в мае — до 2,88 млн рублей.

В 2022 году в России было продано 626 тыс. машин. В 2023 — 1,06 млн автомобилей. Эксперты предполагают, что по итогам 2024 года российский авторынок сможет вернуться к докризисному уровню и даже превысит его. Аналитики «Автостата» прогнозируют, что к концу года в России будет продано от 1,5 до 1,75 млн легковых машин. И это станет максимумом за последние 10 лет.