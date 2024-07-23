«Автостат» посчитал весь автотранспорт в России

Стало известно количество автомобилей в России. Аналитическое агентство «Автостат» назвало число зарегистрированных автотранспортных средств в стране по состоянию на 1 июля 2024 года — 55 060 000 машин.

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Из этого числа на легковые автомобили приходится 85% — 46 810 000. Остальные 15% объединили лёгкие коммерческие машины — 4 220 000, грузовики — 3 660 000, а также самый малочисленный сегмент — автобусы, которых зарегистрировано всего 370 000.

Ранее стало известно, что за полгода россияне потратили на покупку новых машин более двух триллионов, а точнее — 2 150 000 000 рублей. Из них 347 миллиардов были потрачены в июне. Самым прибыльным за эти полгода стал март, когда дилеры получили максимальную выручку от продаж — 477 миллиардов рублей.

Лидером по размеру полученной с продаж выручки в июне среди брендов стала LADA — 44,4 миллиарда рублей. Из них наибольший показатель у LADA Vesta — 19,1 миллиарда рублей, чуть меньше у LADA Granta — 17,2 миллиарда. Разбавил две российские модели кроссовер Geely Monjaro, который заработал на проданных машинах 18,2 миллиарда рублей.