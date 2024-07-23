Nissan всерьез думает о возрождении культового спорткара Silvia

Компания Nissan может возродить модель Silvia. Об этом в интервью журналу Top Gear заявил вице-президент японской марки по глобальной стратегии Иван Эспиноса. По словам топ-менеджера, если специалисты решат вернуть модель на рынок, то автомобиль должен сочетать в себе нужные для клиентов характеристики и «правильную» цену. При этом не исключено, что в разработке машины могут принять участие другие автопроизводители.

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Ожидается, что возрожденная Silvia займёт нишу между спорткарами Z и GT-R, стоимость которых составляет 43 000 и 121 000 долларов, соответственно. В таком случае модель получит силовую установку, мощность которой составит от 400 до 565 лошадиных сил. Моторами с такой отдачей оборудованы выше перечисленные спорткары. В то же время нет уверенности в том, что «Сильвия» сохранит традиционный ДВС. Однако некоторые эксперты считают, что в модельном ряду японской марки не хватает спорткара, который бы стоил дешевле нынешней модели Z.

Эспиноса заявил, что возрождение Silvia возможно лишь в том случае, если модель станет глобальным продуктом, который будет способен окупить расходы на производство. Не исключено, что в разработке будущей новинки примут участие другие компании по аналогии сотрудничества Toyota и Subaru, которые выпустили «близнецов» GR86 и BRZ.

В 2022 году появлялась информация, что возрожденная Nissan Silvia станет электрокаром. Тогда в Сети публиковали изображения батарейного спорткара.