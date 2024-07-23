На бывшем заводе Bridgestone будут разрабатывать шины

На шинном заводе Gislaved открылся научно-технический центр «Интайр». В числе приоритетных задач филиала — это омологация сырья, которое будет использоваться для производства покрышек. Кроме того, в Ульяновске займутся разработкой, а также последующим запуском новых моделей, в том числе — премиального сегмента.

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Сам шинный завод Bridgestone запустят под новым названием Gislaved. На предприятии будет выпускаться продукция массового и премиального сегментов, в том числе — под популярным брендом Gislaved.

Сама марка Gislaved была передана многопрофильному холдингу S8 Capital после покупке российских активов немецкого производителя покрышек Continental AG.

«В преддверии запуска ульяновского завода открытие филиала НТЦ «Интайр» на его базе имеет особую важность», — отметил директор НТЦ «Интайр» шинного кластера «Кордиант» Дмитрий Голубев.



И продолжая шинную тему. В России перестанут делать шины Nordman: этот бренд перешёл новому владельцу завода Nokian Tyres во Всеволожске Ленинградской области от прежнего собственника производственной площадки.