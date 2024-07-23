Автовладельцам рассказали, как можно сократить расходы на плановом ТО

Эксперт назвал три способа сэкономить на техобслуживании машины. Технический директор сети автосервисов Никита Родионов рассказал, что запчастей или каких-то других расходных материалов, на которых можно сэкономить, нет. Любые дешёвые варианты грозят большими расходами на последующее устранение проблем.

Так, дешёвые дворники могут поцарапать лобовое стекло, моторное масло неизвестного бренда, купленное на маркетплейсе, увеличивает риск внепланового ремонта мотора. Для того, чтобы машина служила эффективно и долго, нужны качественные запасные части и расходные материалы.

Но способы сэкономить всё-таки есть. Один из них — чаще бывать на СТО и не нарушать межсервисные интервалы, что снижает возможность неожиданных ремонтов. Своевременное решение мелких проблем избавляет автовладельца от серьёзных трат.

Использование аналогичных запчастей и технических жидкостей не разрекламированных брендов, а не очень раскрученных, но при этому качественных, также поможет сэкономить. В настоящий момент на рынке представлено много новой продукции от производителей, которые стараются экономить на рекламе, что позволяет удерживать приятные для клиентов цены. Эксперт рекомендовал интересоваться новыми брендами, производящими различные автомобильные расходные материалы.

Проверенные СТО с хорошей репутацией, с гарантией на выполненные работы и запчасти также может сэкономить средства автовладельца. Даже при возникновении проблемы платить за неё не придется — гарантия даёт возможность устранения неполадок за счёт автосервиса.