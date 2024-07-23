Старый Subaru Forester продается в разы лучше, чем «шестой» кроссовер

В американских дилерских центрах осталось меньше тысячи экземпляров предыдущего «Лесника» 2024 модельного года.

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Японская компания Subaru представила новый Forester – шестой по счёту генерации – в ноябре 2023 года в ходе автосалона в Лос-Анджелесе. Стоит напомнить, что на американском рынке ещё в преддверии начала продаж новинки клиенты начали активно скупать «Лесника» предыдущего поколения. «Шестой» Forester появился у дилеров в США в начале апреля этого года, однако поклонники марки по-прежнему продолжают испытывать повышенный интерес к предшественнику.

Поклонники продукции Subaru к середине текущего года скупили почти все оставшиеся у американских дилеров экземпляры Forester пятого поколения, которым был присвоен 2024 модельный год. Согласно данным Cars Direct, у «штатных» дилеров Субару в общей сложности числится около 9,4 тыс. единиц Forester, при этом из них только 950 шт. – пятой генерации. Это значит, что на машины нового поколения приходится порядка 90% от общего количества кроссоверов в автосалонах Subaru.

Выход на рынок модели следующего поколения (или обновлённой версии) зачастую вызывает всплеск интереса к предшественнику (либо дореформенному варианту). Как правило, дело в том, что новинка имеет ощутимо более высокий ценник. Кстати, это справедливо и для Subaru Forester.

Так, на момент выхода «Лесника» шестого поколения на американский рынок его стартовая стоимость составляла 29 695 долларов (эквивалентно примерно 2,59 млн рублей по текущему курсу), тогда как за базовый вариант пятой генерации просили от 27 095 долларов (около 2,37 млн рублей). Сейчас на официальном сайте бренда представлен только Forester Wilderness 2024 модельного года, при этом его цена равна 34 920 долларов (порядка 3,05 млн рублей).

Известно, что за первую половину 2024-го совокупные продажи Subaru Forester составили 92 849 экземпляров, что на 51,4% больше, чем в январе-июне прошлого года. При этом солидная доля в нынешних продажах пришлась именно на «Лесника» предыдущей генерации – напомним, за первый квартал текущего года было реализовано 48 546 таких кроссоверов.

Сейчас новый Subaru Forester отправляется в США из Японии: производство налажено в городе Ота (префектура Гумма). Как Kolesa.ru сообщал ранее, в дальнейшем модель, предназначенная для американского рынка получит «штатную» прописку: выпуск кроссоверов планируется наладить на заводе в Лафайетте (штат Индиана, США). Серийное производство «шестого» Форестера начнётся здесь в 2026 году.

Subaru Forester шестой генерации на американском рынке предлагается с модернизированным бензиновым атмосферником объёмом 2,5 литра. Отдача этого мотора равна 183 л.с., а максимальный крутящий момент – 241 Нм. Он работает в паре с клиноцепным вариатором Lineatronic, привод только полный. Известно, что позже линейку модели пополнит гибридная модификация, официальные подробности о ней появятся позже.