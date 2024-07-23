Volkswagen начала разработку новых поколений T-Cross и Virtus на новой платформе

Volkswagen начала разработку новых поколений моделей T-Cross и Virtus. По сообщениям индийской прессы, значительная часть проекта будет сосредоточена в Индии, где планируется переход на новую платформу, что обещает значительные улучшения в размерах и технологическом уровне автомобилей. Компания уже начала переговоры с местными поставщиками о стоимости и возможности поставки компонентов.

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По данным SPEEDME.RU, Volkswagen собирается перевести модели T-Cross, Virtus и их версии Skoda (Kushaq и Slavia) на платформу MQB 37, оставив текущую архитектуру MQB A0 27. Платформа 37, ранее использованная в моделях Octavia и Golf 7, считается более просторной и современной, что даст инженерам больше свободы для работы над новыми автомобилями. Переход на новую платформу сделает T-Cross и Virtus более вместительными, предоставив больше внутреннего пространства. В случае с кроссовером объем багажника будет увеличен, что устранит один из недостатков нынешней модели.

Еще одно преимущество платформы MQB 37 — совместимость с гибридными установками, что облегчит выпуск гибридных версий в новой линейке. В частности, в Бразилии Volkswagen работает над гибридными системами flex (этанол и бензин). Несмотря на прогрессивность, платформа потребует обновления с точки зрения электроники. Инженеры уже работают над модернизацией электрической архитектуры, чтобы сделать ее совместимой с современными возможностями подключения, программного обеспечения и систем ADAS.

Индийская пресса сообщает, что платформа MQB A0 37 сначала будет поддерживать новые поколения четырех моделей: T-Cross, Virtus, Kushaq и Slavia. Затем семейство будет расширено за счет нового 7-местного SUV, созданного для конкуренции с Hyundai Grand Creta. Кроме того, новое поколение Nivus также войдет в новую линейку. Запуск этих моделей запланирован на 2027 год, и новинки будут выходить до 2030 года. Этим объясняется недавнее решение Volkswagen о производстве Virtus на заводе в Сан-Жозе-дус-Пиньяйс (Парана), где собирается T-Cross, что облегчит совместное производство этих моделей на одной платформе. Также новая архитектура будет использована для будущего среднего пикапа, основанного на проекте Tarok. Кроме Индии, новые модели будут представлены и в других странах.