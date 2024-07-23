Редчайший Bentley принцессы Дубая появился в продаже в Москве

В России появилась возможность приобрести Bentley S2 1962 года с увеличенной колесной базой. Соответствующее объявление опубликовали на Auto.ru.

© auto.ru

Особенность модели заключается в том, что она построена специально для принцессы Дубая. Автомобиль оценили в 50 млн рублей. По словам продавца машины, после одной из принцесс Дубая автомобиль приобрел владелец казино в Лас-Вегасе, а в 2005 году раритетный Bentley ввезли на территорию РФ.

В машине оставили оригинальный двигатель V8 рабочим объемом 6,2 литра и мощностью 200 л.с. Сохранилась и четырехступенчатая автоматическая коробка передач. Автомобиль был отреставрирован в 2015 году, в 2020 году в нем была заменена тормозная система. Пробег машины составляет порядка 78 тыс. миль пробега (125,5 тыс. км).

Ранее сообщалось, что портал «Авто Mail.ru» сообщил, что покраска одного автомобиля в сатиновый цвет занимает у Bentley 55 часов. Подчеркивалось, что что компанией была представлена расширенная палитра вариантов сатиновой окраски для своих автомобилей.