Спрос на китайские машины вырос на 143% за год

Раскрыто, какие китайские автомобили скупают россияне. С января по июнь на российском рынке было реализовано 414 740 легковых автомобилей из КНР, что на 143% больше, чем за аналогичный период прошлого года. При этом спрос на «китайцев» в июне 2024-го выросли относительно июня 2023 года на 86%, а относительно мая этого года рост продаж составил 5%.

Наибольшим спросом у россиян пользуются автомобили Haval. В прошлом месяце дилеры реализовали 15 239 единиц техники, что на 84% больше, чем годом ранее.

Вторую строчку занимает Chery (13 599 шт., +35%),замыкает тройку лидеров Geely (11 095 шт., +60%).

Среди моделей абсолютным лидером стал Haval Jolion, на котором за первые шесть месяцев 2024 года остановили свой выбор 35 522 покупателей (+84%). Кроме того, в перечень лидеров на российском рынке входят Chery Tiggo 7 Pro Max (24 618 шт.), Geely Monjaro (23 687 шт., +896%), Chery Tiggo 4 Pro (22 139 шт., +93%) и Omoda C5 (19 516 шт., +45%).

Китайские автомобили подорожают на 200−300 тысяч рублей

Ранее эксперты спрогнозировали рекордный рост продаж новых машин в России. За первые шесть месяцев 2024 года поставки машин из Китая в Россию выросли более чем на треть по сравнению с тем же периодом прошлого года. В денежном эквиваленте они превысили 6,2 млрд долларов. Благодаря появлению огромного количества новых марок и моделей, в России исчез дефицит легковых автомобилей. Эксперты предполагают, что к концу года продажи обновят десятилетний максимум и превысят досанкционный уровень.