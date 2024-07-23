Fiat Grande Panda: старт производства и подробности о новом кросс-хэтчбеке

Вчера в сербском городе Крагуевац началось пилотное производство кросс-хэтчбека Fiat Grande Panda, на церемонии запуска присутствовали президент Сербии Александр Вучич и гендиректор корпорации Stellantis Карлос Таварес. Массовое производство Fiat Grande Panda начнётся в октябре, собранные в Сербии машины будут продаваться не только в Европе, но и в некоторых странах Африки и Ближнего Востока.

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Предварительный показ Fiat Grande Panda состоялся в середине июня, а на этой неделе началось его производство и стали известные новые подробности, вдобавок опубликованы фотографии интерьера. Grande Panda — не замена хэтчбека Panda третьего поколения, что выпускается с 2011 года в итальянском Помильяно, а дополнение к нему. Старый хэтчбек недавно пережил очередное обновление и будет выпускаться, как минимум, до 2027 года. Вместе с тем Grande Panda стал родоначальником нового глобального семейства бюджетных автомобилей Fiat, в котором также ожидаются пикап, лифбтек, кроссовер и приключенческий кемпер.

В основе Fiat Grande Panda лежит бюджетная глобальная платформа Smart Car, на которой также построены дебютировавшие ранее новые Citroen C3 и Opel Frontera, европейские версии которых производятся в словацком городе Трнава. Citroen C3, кроме того, собирается в Индии, Бразилии и Индонезии. В свою очередь Fiat Grande Panda прописался на заводе Stellantis в сербском городе Крагуевац, в реконструкцию которого корпорация вложила 190 млн евро, из них 48 млн дало правительство Сербии. На самом заводе будут трудиться порядка 2000 человек, а с учётом предприятий-смежников создано около 7000 рабочих мест.

Fiat Grande Panda имеет угловатый дизайн в стиле хэтчбека Panda первого поколения, который вышел на рынок в далёком 1980 году и стал одной из самых массовых и доступных моделей Fiat за всю историю марки. Пиксельная оптика и пиксельный декор Grande Panda навеяны эстетикой конструктивизма и окнами построенного в 1923 году легендарного завода Fiat в Линготто (один из районов Турина), у которого на крыше имеется овальный тестовый трек с профилированными поворотами — этот трек нашёл своё отражение в дизайне салона Grande Panda. Добавим, что сам завод в Линготто сегодня машин не выпускает: к началу 1980-х этот завод устарел, в 1982-м его закрыли и постепенно превратили в своеобразный дом культуры Fiat, а на знаменитой крыше разбили сад.

Габаритная длина Grande Panda — 3990 мм, ширина — 1760 мм, высота — 1570 мм, колёсная база — 2540 мм. При таких скромных габаритах кросс-хэтчбек имеет полноценный 5-местный салон и багажник объёмом 361 л, а общая вместимость вещевых ниш и карманов в салоне составляет 13 л. У электрической версии Grande Panda зарядный кабель интегрирован в передок и не требует отдельной ёмкости для хранения. Салон у Grande Panda — простенький и аккуратный, отделанный экологически чистыми материалами (в том числе растительного происхождения). Приборный экран — 10-дюймовый, мультимедийные — 10,25-дюймовый.

Электрический Grande Panda имеет такую же силовую установку, как соплатформенные родственники: единственный электромотор мощностью 113 л.с. установлен на передней оси, полного заряда батареи ёмкостью 44 кВт·ч (из них потребителю доступны 42 кВт·ч) хватит примерно на 320 км пробега по циклу WLTP. Характеристики бензиновых версий пока не раскрыты, но с оглядкой на Citroen C3 и Opel Frontera можно предположить, что они будут располагать мощностью 101 либо 136 л.с.

Бензиновый Grande Panda в базовой комплектации будет стоить около 19 000 евро, электрический — чуть менее 25 000 евро, но в Сербии правительство компенсирует до 7000 евро при покупке «электрички», так что владельцем батарейного Grande Panda можно стать всего за 18 000 евро. Другое дело, что скромные технические характеристики этого электромобиля устроят далеко не каждого клиента, да и зарядная инфраструктура в Сербии, как признаёт Александр Вучич, пока развита слабо.