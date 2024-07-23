В Сеть просочились патентные изображения BMW 2 Series Gran Coupe 2025 года

BMW 2 Series Gran Coupe 2025 года рассекретили. Как сообщает BMW Blog, снимки машины попали в Сеть из нераскрытого патентного бюро, где немецкий автопроизводитель мог зарегистрировать права на дизайн автомобиля.

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Автомобиль схож с 1 Series. У него нет характерной для M235 решетки радиатора и четырех выхлопных труб. Передний бампер представляет собой точную копию бампера F70, а сзади видны фонари в стиле BMW X2. Как выглядит интерьер — неизвестно, однако в публикации отмечается, что он должен быть схож с iDrive 9. В его салоне используются два сенсорных экрана.

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Машина будет поставляться только с бензиновыми двигателями. При этом у моделей для американского рынка мотор будет несколько мощнее, чем для европейского: 312 л.с. против 296 л.с. Производство 2 Series Gran Coupe должно стартовать уже в ноябре, а дебют ожидается в ближайшие месяцы.

Отметим, что BMW также разрабатывает версию для китайского рынка с удлиненной колесной базой. Она должна встать на конвейер в январе 2025 года.