Bugatti Chiron продают в Москве за 420 миллионов рублей

В продаже в Москве появился автомобиль Bugatti Chiron 2021 года выпуска за 420 миллионов рублей. Об этом пишет журнал Авто.ру.

Особенностью машины является минимальный пробег в 600 километров и то, что она физически находится в России, а не будет привезена под заказ.

Автомобиль выполнен в бело-синей гамме. Решетки передних воздухозаборников и колесные диски хромированы. Кузов защищен тремя слоями керамического покрытия и имеет элементы из неокрашенного углепластика.

Bugatti Chiron оснащен двигателем W16 с четырьмя турбинами в 1500 л.с. Машина способна ускориться до 100 км/ч за 2,3 секунды. А максимальная скорость ограничена отметкой в 350 км/ч.

Продавец также указал, что к машине прилагается «полный комплект всех аксессуаров», среди которых точная масштабная копия Bugatti Chiron.

В России также появилась возможность приобрести Bentley S2 1962 года с увеличенной колесной базой. Особенность модели в том, что она была построена специально для принцессы Дубая. Раритетный автомобиль оценили в 50 млн рублей, он был ввезен на российскую территорию в 2005 году, а в 2015 году отреставрирован.