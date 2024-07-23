Стали известны китайские марки, к которым сложно найти автозапчасти в РФ

Сложнее всего подобрать запчасти к китайским автомобилям, которые редко встречаются на рынке. Об этом корреспонденту «Газеты.Ru» сообщил технический директор международной сети автосервисов Fit Service Никита Родионов. Среди таких машин – Avatr и Zeekr.

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«Чем более редкой будет марка и модель автомобиля, тем сложнее покупка запчастей. Среди таких машин — Avatr, Li, Zeekr, BYD. Как правило, редкие модели приобретаются с помощью механизма параллельного импорта. Цена может быть привлекательной, но люди не задумываются об их обслуживании и ремонте», — сказал Родионов.



По словам эксперта, автовладельцы таких редких машин вынуждены искать запчасти через специализированные форумы. Чем больше посредников, тем дольше и ожидание.

Если с какими-то «расходниками» и ходовыми деталями дела обстоят более-менее неплохо, есть взаимозаменяемые позиции и аналоги, то с более сложными позициями не избежать проблем.

Специалист отметил, что к проблемам можно также отнести отсутствие каталогов автозапчастей и доступов к мануалам. И еще один нюанс - китайский автопром выпускает новые модели и модификации настолько быстро, что спустя время, на предыдущие модели подбор запчастей будет крайне сложен или невозможен.

Эксперт Родионов привел пример, когда на ремонт в сервис пришел автомобиль Zeeker. Пришлось из России в Китай для сравнения отправлять детали, чтобы там посредники по образцу подобрали нужные запчасти.