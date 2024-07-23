В России не готовы покупать малоизвестные машины из КНР

Исследование: насколько россияне готовы купить малоизвестный автомобиль из КНР. Несмотря на то, что спрос на китайские машины на российском рынке неуклонно растёт, многие граждане продолжают скептически относиться к продукции производителей из Поднебесной. Особенно тех, кто ещё не успел сделать себе имя в нашей стране и не наладил официальные поставки. Это следует из совместного исследования Quto.ru и Motor.ru, проведённого в июле 2024 года.

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В опросе приняли участие 2 183 человек из разных уголков России. В итоге оказалось, что 65% респондентов (1 417 человек) считают такие автобренды буквально «котом в мешке», а также опасаются, что эти марки могут в любой момент исчезнуть вместе с дилерами с гарантийной поддержкой.

Впрочем, 22% опрошенных (478 человек) готовы рискнуть и приобрести себе автомобиль малоизвестного производителя, если их устроит стоимость машины, а также наличие обслуживания и запчастей.

Ещё 7% участников исследования (152 человека) заявили, что им уже ничего не страшно, так как у них в гараже стоит Hafei Brio, а 6% (126 человек) признались, что готовы купить тебе подобную технику, так как она современная и имеет хорошие комплектации.

Тем временем раскрыто, какие китайские автомобили скупают россияне. С января по июнь на российском рынке было реализовано 414 740 легковых автомобилей из КНР, что на 143% больше, чем за аналогичный период прошлого года. При этом спрос на «китайцев» в июне 2024-го выросли относительно июня 2023 года на 86%, а относительно мая этого года рост продаж составил 5%.