АвтоВАЗ назвал срок начала производства Lada Niva Sport с двигателем 1,8 литра

Серийное производство внедорожника Lada Niva Sport начнется в декабре 2024 года. Об этом в интервью телеканалу «Тольятти 24» заявил президент «АвтоВАЗа» Максим Соколов.

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«В классической модификации Niva Sport будет выпускаться нашей командой Lada Sport для всех автолюбителей нашей страны с декабря этого года. Мы получим новый спортивный автомобиль в линейке наших спортивных автомобилей», — сказал Соколов.



Президент «АвтоВАЗа» также добавил, что с 2025 года на автомобили Niva Legend и Travel будет ставиться новый двигатель объемом 1,8 литра.

Lada Niva Sport отличается от стандартной версии внедорожника оригинальными передними сиденьями, форсированным двигателем мощностью 122 л.с., дисковыми тормозами спереди и сзади, усиленным задним мостом и адаптированным под новый мотор кузовом.