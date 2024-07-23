Bentley выпустила последние машины с двигателем W12

Компания Bentley попрощалась с двигателем W12. На заводе марки в Крю собрали последний экземпляр агрегата, а также финальные двенадцатицилиндровые Bentayga, Continental GT и Flying Spur. Теперь на топовые версии моделей Bentley будет ставить гибридную установку Ultra Performance, которая также досталась новому Porsche Panamera Turbo S E-Hybrid. Она мощнее, чем шестилитровый W12, плюс позволяет серьезно сократить выбросы углекислого газа.

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Летом 2022-го в Bentley собрали последний экземпляр канонического V8 6¾, а два года спустя британцы прощаются с другим эпохальным агрегатом — шестилитровым W12. Финальные Bentayga, Continental GT и Flying Spur, оснащенные таким двигателем, сошли с конвейера завода Dream Factory в Крю, ознаменовав начало новой главы в истории марки. На смену W12 придет полностью новый силовой агрегат. Это установка Ultra Performance Hybrid, развивающая 782 лошадиные силы и 1000 Нм крутящего момента.

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Гибридную систему уже успел получить новый Continental GT Speed и флагманский лифтбек Porsche Panamera Turbo S E-Hybrid. Также она заявлена для обновленного Flying Spur. В основе — «битурбовосьмёрка» 4.0 мощностью 600 сил и 800 Нм момента. При резких ускорениях с места и в диапазоне средних оборотов ей ассистирует интегрированный в коробку передач электромотор (190 л.с., 450 Нм), получающий энергию от тяговой батареи емкостью 25,9 киловатт-часа. Всё это положительно сказывается не только на динамике, но и на вредных выбросах, которые составляют всего 50 граммов углекислого газа на сто километров.

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Переход на гибриды — следующий этап экологической стратегии Beyond 100. Этот план был представлен в 2020 году как ответ на изменения в экологическом законодательстве и предусматривал электрификацию всей линейки к 2026 году и отказ от топливных двигателей к 2030-му. Правда сейчас, в связи с глобальным замедлением спроса на электромобили, сроки могут быть пересмотрены. Та же Porsche, к примеру, поняла, насколько амбициозной была затея по замещению «углеводородных» моделей электрическими, поэтому собирается продлить жизнь топливному Cayenne.