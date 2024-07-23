Mazda вновь поменяла логотип

Согласно информации на сайте торговых марок Chizai-Watch, японский автопроизводитель Mazda вновь меняет свой логотип. Об этом сообщает CarBuzz.

Новый логотип отличается от предыдущего более четкими линиями, а также одномерной текстурой. При этом новый ребрендинг станет уже 16-ым вариантом идентичности Mazda.

Напомним, что классические «крылья» на логотипе производителя появились в 1997 году. Как сообщается на сайте компании, они символизируют стремление к постоянным улучшениям и росту, а также «гибкое мышление, креативность, жизненную силу, доброту и стойкость» Mazda.

Отмечается, что новый логотип уже был замечен на двух концептах Mazda EZ-6 и Mazda Arata. Обе модели имеют упрощенный подсвеченный логотип, очень напоминающий тот, который был недавно зарегистрирован.

Ранее Mazda выпустила новую модель CX-5 2025.