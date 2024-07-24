Электрокар AITO M9 признали самым безопасным в тестах C-NCAP

Для проведения краш-тестов ассоциация за счёт собственных средств купила электрический кроссовер китайской марки у обычного дилера.

© Колеса.ру

АО «МБ Рус» (ранее AO «Мерседес-Бенц Pус») входит в состав группы «Автодом». В начале текущего года мы сообщали о том, что компания подписала прямое дистрибьюторское соглашение с компанией Seres: документ дал ей эксклюзивные права на импорт и дистрибуцию автомобилей бренда AITO на российском рынке. Как Kolesa.ru сообщал ранее, эта «поднебесная» марка стала результатом партнёрства Huawei и Seres (бывшая SF Motors), которая является дочерней структурой корпорации Sokon.

Ранее стало известно о том, что «МБ Рус» привезёт на российский рынок несколько моделей бренда, первенцами стали кроссоверы М5 и M7, их местную презентацию компания провела в апреле этого года. Согласно официальному сайту бренда в РФ, на сегодняшний день рекомендуемая розничная стоимость кроссовера M5 равна 5,39 млн рублей, а за более крупный M7 просят не менее 6,15 млн рублей.

Изначально была анонсирована ещё одна модель – флагманский SUV Seres AITO M9. Известно, что его российская премьера пройдёт до конца текущего года. Как рассказали в компании «МБ Рус», кроссовер Seres AITO M9 был признан самым безопасным автомобилем за всю историю тестов независимой ассоциации по исследованию безопасности C-NCAP (этот китайский аналог EuroNCAP).

Сообщается, что по результатам проведённых краш-тестов модели M9 присвоили рейтинг защищенности 93,9% – это наивысшая оценка за всё время существования ассоциации (тесты проводятся с 2006 года). Так, за безопасность водителя и взрослых пассажиров кроссовер получил 96,98%, за безопасность пешеходов – 75,38%, а за работу систем активной безопасности – 97,79%.

В ассоциации делают упор на собственную независимость: представители отметили, что кроссовер для краш-тестов был инкогнито приобретен в салоне обычного дилера за счёт собственных средств. У Seres AITO M9 общий показатель безопасности оказался на 11,2% лучше по сравнению со средними результатами краш-тестов, проведённых за последние три года. Кроме того, он на 2,6% превосходит результат прежнего рекордсмена C-NCAP, которым являлся кроссовер Li Auto L9.

На домашнем рынке модель дебютировала в конце прошлого года. Её габаритная длина равна 5230 мм, ширина – 1999 мм, высота – 1800 мм, а расстояние между осями – 3110 мм. Трёхрядный салон рассчитан на шестерых седоков, здесь предусмотрено до 9 дисплеев и 41 отсек для вещей. В Поднебесной AITO M9 предлагается в двух версиях – plug-in гибридной и полностью электрической.

В состав гибридной установки входит 1,5-литровый бензиновый турбомотор мощностью 152 л.с., который работает в режиме генератора, а колёса вращает пара электромоторов. Совокупная отдача установки в российской спецификации равна 490 л.с. Ёмкость тяговой батареи равна 52 кВт*ч. Запас хода в гибридном режиме (на одной зарядке и с полным баком) составляет 1400 км (при расчёте по циклу CLTC).

Для РФ полностью электрической модификации пока не заявлено. В Китае такой кроссовер оснащается двухмоторной установкой (по одному на каждой оси), суммарная совокупная отдача равна 530 л.с. (673 Нм). Ёмкость тягового аккумулятора составляет 100 кВт*ч, а дальнобойность без подзарядки – 630 км (по тому же циклу CLTC). Гибридному кроссоверу на разгон с места до «сотни» требуется 4,9 секунды, а «электричке» – 4,3 секунды. Максимальная скорость едина и равна 200 км/ч.