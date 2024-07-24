Автовладельцы стали оставлять больше денег в сервисах

В 2024 году доля крупных чеков (выше 20 тыс. рублей) на ремонт и обслуживание автомобилей выросла на 30% в сравнении с 2023-м. Об этом сообщает «Российская газета» со ссылкой на экспертов сети автосервисов Fit Service.

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«Доля крупных чеков за ремонт и обслуживание автомобилей существенно выросла в 2024 году. Этот тренд можно объяснить несколькими причинами. Эксплуатируемый парк автомобилей в России уже несколько лет подряд стремительно стареет», — заявила директор Fit Service Татьяна Овчинникова.



По ее словам, россияне стремятся продлить жизнь своим автомобилям и готовы максимально в это вкладываться. По прогнозам Овчинниковой, тенденция продолжится и в следующем году: число недорогих ремонтов будет уменьшаться, а более затратных, наоборот, увеличиваться. Согласно данным компании, за год машинозаезды с нулевым средним чеком и суммой до 5 тыс. рублей упали на 15% и 11% соответственно.

До этого россиянам посоветовали поторопиться с покупкой автомобиля, пока не подскочили цены. Такой рекомендацией поделился член наблюдательного совета Гильдии финансовых аналитиков и риск-менеджеров Александр Разуваев.

«Лучше покупать машину сейчас, в ближайшее время. Потому что кредиты подорожают, ставки будут еще выше и спрос упадет», — сказал он.



При этом Разуваев посоветовал москвичам отложить покупку машины, если они не планируют дальние поездки. По мнению эксперта, жителям столицы гораздо выгоднее ездить на такси.