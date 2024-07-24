Более 800 предлагающих незаконное ОСАГО ресурсов заблокировано за три месяца

В РСА рассказали о блокировке сотен сайтов с продажей незаконного ОСАГО. Российский союз автостраховщиков сообщил, что за три месяца — с начала апреля по конец июня — в России было выявлено 934 интернет-ресурса, связанных с незаконным оборотом полисов ОСАГО. Почти 96% из них были заблокированы.

© РИА Новости

В рамках борьбы со страховым мошенничеством РСА ведёт активную работу по выявлению ресурсов в интернете, предлагающих услуги, нарушающие законодательство в сфере ОСАГО. Из выявленных сайтов было заблокировано 893 ресурса (95,6%).

По данным РСА, 99,6% предложений о продаже поддельных полисов ОСАГО были размещены на форумах или досках объявлений, а 0,4% — на сайтах, в группах или на личных страницах в соцсетях.

Ранее в МВД заявили, что эвакуация автомобилей иностранных граждан с неоформленным полисом ОСАГО не соответствует Конституции РФ. Такой ответ дали в ГУОБДД МВД России на предложение Национального автомобильного союза, и подчеркнули, что несоответствие вытекает из статьи 55 Конституции Российской Федерации по «критериям необходимости, пропорциональности и соразмерности ограничения прав и свобод граждан конституционно значимым целям».