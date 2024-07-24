Новая BMW M5 получила спецверсию, которую нельзя купить

Эксклюзивную версию новой BMW M5 продадут с аукциона. Речь идет о штучном исполнении Pebble Beach Concours d’Elegance #1/1, которое компания приготовила специально для автомобильной недели в Монтерее. Помимо окраски архивным колером Frozen Orange такая M5 будет отличаться отделкой салона и опциями на сумму 57 тысяч долларов, или пять миллионов рублей.

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Компания BMW покажет на Конкурсе элегантности в Пеббл-Бич уникальную версию новой M5, в работе над которой приняло участие отделение BMW Individual. Седан выпущен в одном экземпляре и единственный получил окраску кузова архивным «металликом» BMW Individual Frozen Orange, дополнять который будут нанесенные вручную оранжевые акценты на колесах и тормозные суппорты золотистого цвета. Оформление салона тоже нестандартное: тут применяется расширенная отделка кожей Merino в оттенках Kyalami Orange/Silverstone, причем на серийных M5 она не появится.

© BMW

© BMW

Вдобавок машину украсили декоративные накладки из углеволокна и логотипы 2024 Pebble Beach Concours d’Elegance — в общей сложности опций на 57 тысяч долларов. Помимо прочего, оснащение будет включать пакет Driving Assistance Professional с ассистентом движения в пробках и магистральным автопилотом; Executive, с которым на машине появятся подсветка решетки радиатора и вентиляция передних сидений; Carbon — крыша и задний спойлер из CFRP-пластика; а также M Drive Professional, который добавляет два трековых профиля и поднимает «максималку» до 305 километров в час.

© BMW

© BMW

Силовая установка останется без изменений. В седьмом поколения M5 сохранил V8 4.4 с двумя турбокомпрессорами, но теперь двигатель стал частью гибридной системы. Отдача — рекордные для модели 727 лошадиных сил и 1000 Нм крутящего момента. Однако из-за того, что седан стал на полтонны тяжелее, динамика не только не улучшилась, но даже немного ухудшилась: разгон до «сотни» занимает 3,5 секунды против 3,4 секунды у обычной M5 прошлого поколения и трёх секунд ровно у версии CS.

© BMW

Уникальный BMW M5 Pebble Beach Concours d’Elegance #1/1 будет продан на аукционе Gooding & Company. Правда, по предварительным расчетам, автомобиль победитель торгов сможет получить только в конце октября.