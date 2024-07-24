С завода Ford сразу после сборки угнали десять пикапов F-150 Raptor

С завода в США угнаны пикапы Ford на сумму более миллиона долларов. Стало известно, что в городе Вудхейвен, штат Мичиган, со склада завода Ford практически сразу после сборки были угнаны десять F-150 Raptor.

© Quto.ru

Начальник полиции Скотт Фракжек сообщил, что особого труда для преступников похищение не составило, ведь ключи зажигания были оставлены в салоне каждого автомобиля. Пока не установлено, как именно угонщикам удалось проникнуть на территорию, но вывозили пикапы через ограждение.

Но не всем машинам удалось далеко уехать. Преступники определённо не знали, что на заводе автомобили заправляются небольшим количеством бензина, что и стало большой удачей для полиции. Один из угнанных автомобилей был обнаружен брошенным на трассе недалеко от завода, а ещё четыре были найдены на близлежащей АЗС во время заправки. Там удалось задержать и четырёх человек, подозреваемых в данном преступлении. Остальные машины и угонщики в розыске.

Полиция предполагает, что угон был совершён организованной группой с налаженными каналами сбыта угнанных автомобилей. Задержанным пока не предъявлены официальные обвинения.