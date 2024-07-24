Audi значительно расширит модельный ряд гибридов

Компания Audi собирается увеличить количество гибридных автомобилей в модельном ряду. Такое решение руководство немецкой марки приняла в связи с тем, что переход на полноценные электромобили будет происходить дольше, чем изначально планировалось. При этом глава бренда Гернот Дёлльнер сообщил, что помимо гидридов в ближайшие десять лет с конвейеров будут сходить модели с классическими ДВС и электрокары.

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По мнению руководства Audi, расширение модельного ряда гибридов позволит клиентам бренда проще перейти на полноценные электромобили, постепенно отказываясь от ДВС. Бензоэлектрические силовые установки в сочетании с новой платформой PPC позволят гибридным моделям «Ауди» проезжать на электротяге до ста километров.

Последней моделью с ДВС в линейке Audi в 2026 году станет новый кроссовер Q7. К 2033 году компания планирует полностью отказаться от классических топливных систем. По прогнозам специалистов, несмотря на небольшой спад популярности батарейного транспорта, в следующем десятилетии автопроизводители будут вынуждены перейти на электротягу.

В феврале прошлого года в Toyota заявили, что полный переход на электромобили вреден для планеты. Тогда специалисты заявили, что производителям необходимо разрабатывать силовые установки разных типов.