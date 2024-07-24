Новый GAC Aion V выходит на рынок: компактнее и дешевле предшественника

Электромобильный бренд Aion китайского государственного автоконцерна GAC запустил в продажу на домашнем рынке компактный электрический кроссовер Aion V второго поколения. Через какое-то время «второй» Aion V пойдёт на экспорт и может появиться в том числе в России.

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Запущенный в 2018 году бренд Aion стал одним из лидеров быстро растущего китайского рынка электромобилей, но с осени прошлого года его продажи резко пошли вниз — отчасти это связано с глобальным замедлением спроса на электромобили, отчасти — с яростной ценовой войной между китайскими производителями «электричек». Ослабление позиций в Китае Aion пытается компенсировать выходом на внешние рынки: в сентябре прошлого года марка стартовала в Таиланде с праворульным кроссвэном Aion Y Plus и строит здесь завод. Кроссовер Aion V второго поколения изначально разрабатывался с прицелом на глобальный рынок. Российское представительство GAC недавно зарегистрировало марку Aion, так что есть шансы, что её модели появятся и в нашей стране.

Aion V первого поколения был выполнен в формате кроссвэна (имеет почти однообъёмный профиль) и вышел на домашний рынок в 2020 году, уже в 2021-м у него появилась модернизированная версия Aion V Plus, которая пока остаётся в производстве. Любопытно, что на базе Aion V был сделан кроссовер Mitsubishi Airtrek для китайского рынка, но успеха он не добился, осенью прошлого года компания Mitsubishi Motors решила покинуть китайский рынок.

Новый Aion V, справивший премьеру в апреле этого года на Пекинском автосалоне, имеет куда более традиционный ступенчатый профиль и заметно «оквадратился» по сравнению с предшественником, при этом габариты и колёсная база немного уменьшились. Габаритная длина кроссовера второго поколения — 4605 мм, ширина — 1854 мм, высота — 1660 мм, колёсная база — 2775 мм. Штатные колёса — 18- либо 19-дюймовые.

GAC хотел сделать «второй» Aion V максимально доступным, но при этом стильным и практичным: в его основе лежит модульная платформа AEP с 400-вольтовой электрической архитектурой и литий-железо-фосфатной батареей. Единственный электромотор расположен спереди и вращает передние колёса. Передняя подвеска — типа McPherson, задняя — полузависимая с поперечной торсионной балкой.

Пятиместный салон нового кроссовера имеет минималистичный дизайн и аккуратную отделку кожзамом, а в самой дорогой комплектации заявлена настоящая кожа. Дорогие комплектации, кроме того, щеголяют раскладными столиками для пассажиров второго ряда, передними креслами-кроватями повышенной комфортности со встроенными массажёрами и термобоксом между ними (поддерживает заданную температуру в диапазоне от -15 до +50 градусов Цельсия), мощной аудиосистемой с девятью динамиками, панорамной стеклянной крышей и полным набором разнообразных электронных ассистентов водителя. Мультимедийный экран на все версии один — 14,6-дюймовый. Объём багажника — 427 л.

В зависимости от модификации максимальная отдача электромотора нового GAC Aion V составляет 204 л.с и 240 Нм либо 224 л.с. и 240 Нм, но разгон до 100 км/ч в любом случае занимает 7,9 с, максимальная скорость ограничена на отметке 160 км/ч. Ёмкость батареи — 62, 75 либо 90 кВт·ч, запас хода на одной зарядке соответственно составляет 520, 650 и 750 км по циклу CLTC. Цена — от 129 800 до 189 800 юаней (от 1,55 млн до 2,27 млн рублей в переводе по текущему курсу).

Для сравнения скажем, что предшественник Aion V Plus сейчас стоит в Китае от 149 900 до 229 600 юаней (от 1,79 млн до 2,75 млн рублей), он оснащается электромотором мощностью 224 либо 245 л.с. и батареей ёмкостью от 54 до 80 кВт·ч, запас хода на одной зарядке — от 400 до 600 км по циклу по циклу CLTC. Габаритная длина Aion V Plus — 4650 мм, ширина — 1920 мм, высота — 1720 мм, колёсная база — 2830 мм.