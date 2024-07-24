В Госдуму внесли закон об увеличении до 45 дней срока ремонта авто по ОСАГО

На рассмотрение Госдумы внесен законопроект об увеличении предельного срока восстановительного ремонта транспортного средства по ОСАГО с 30 до 45 дней. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на базу данных нижней палаты парламента. Авторы инициативы — сенаторы Андрей Кутепов и Валерий Васильев.

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«В условиях санкционного давления дилеры, осуществляющие ремонт автомобилей, станции технического обслуживания, страховые компании столкнулись с проблемой отсутствия запасных частей и разрыва логистических цепочек, обеспечивающих их своевременную поставку для ремонта транспортных средств. В связи с этим законопроектом и предлагается увеличить предельный срок проведения восстановительного ремонта поврежденного транспортного средства», — говорится в сообщении.



До этого кабмин РФ поддержал законопроект, в рамках которого предлагается увеличить срок ремонта автомобиля по ОСАГО до 45 дней вместо нынешних 30.

«Концептуально возможность увеличения предельного срока в случаях, когда проведение восстановительного ремонта транспортного средства в установленный законом об ОСАГО срок невозможно, поддерживается», — говорится в документе.



Правительственная комиссия подчеркнула, что инициатива должна носить временный характер. Также должны быть приняты меры, которые не дадут страховым компаниям злоупотреблять возможностью продления срока ремонта.

Также сообщалось, что российское правительство поддержало законопроект, при принятии которого на территории страны будет увеличен лимит выплат по страховому возмещению в рамках ОСАГО с 100 до 200 тыс. рублей.