BMW XM Label получил дополнительные 100 лошадиных сил от тюнера

XM Label – самый мощный автомобиль, производительностью 738 л.с., когда-либо созданный BMW. Но, это не помешало dAHLer поработать над гибридной установкой 4,4-литрового V8 с двойным турбонаддувом, чтобы получить еще больше мощности. Швейцарский тюнер извлек дополнительные 100 л.с., обеспечив совокупную мощность 838 л.с.

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Тюнер не сообщает, что он изменил в двигателе внутреннего сгорания и/или электромоторе, но известно, что крутящий момент также увеличился. Теперь электрифицированный S68 развивает 1100 Нм, что на 100 Нм больше, чем у ХM Label в базовой комплектации. Дополнительную мощь дополняет изготовленная на заказ выхлопная система, с выразительным звуком. Водитель может изменять уровень шума на ходу благодаря управляемой системе с двумя заслонками.

Компания dAHLer не обнародовала данные о производительности, но с учетом прибавки мощности автомобиль будет быстрее стандартного XM Label. BMW заявляет, что разгон от 0 до 100 км/ч занимает всего 3,8 секунды. ХМ от dAHLer разгоняется до 250. С опциональным пакетом M Driver's Package ограничитель максимальной скорости снижается до 290 км/ч.

Помимо обновления двигателя и выхлопной системы, XM Label также получил 23" кованые диски от тюнера. Легкие сплавы с Y-образными спицами обуты в шины размерностью 285/35 R23 спереди и 325/30 R23 сзади. По красным акцентам можно определить, что это более горячая версия Label, а матовая окраска взята из каталога Individual.