Для «Газпрома» сделали 5-осный грузовик, у которого поворачиваются 10 колёс

МЗКТ создал для «Газпрома» особенный грузовик. На базе этого шасси российский производитель крановых установок планирует установить кран. Уникальная модель, получившая индекс 740004-010, имеет пять осей, притом все они — управляемые. То есть 10 колёс машины поворачиваются, что позволяет реализовать схему «крабового хода».

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Полностью готовую крановую установку покажут этой осенью на Петербургском газовом форуме. В этому году смотр техники, интересной газовикам, запланирован на вторую неделю октября — с 8 по 11 октября.

Напомним, что МЗКТ хочет предложить российским строителям белорусские грузовики взамен европейских. Для достижений этой цели Минский завод колёсных тягачей ранее модернизировал популярное четырёхосное шасси.

Отличительная черта «четырёхосника» — усиленная подвеска, которая позволила увеличить грузоподъемность: она теперь составляет 36 600 вместо прежних 36 000 кг. Кроме того, машину могут доработать по желанию клиента.

И продолжая тему комтанса. БелАЗ отправит на Сахалин революционный самосвал: это перспективный гибрид БелАЗ-7513M на уникальном топливе.