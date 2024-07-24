В России заявили о недоверии к некоторым китайским автобрендам

Большинство россиян (65%) заявили о своем недоверии к малоизвестным китайским автобрендам. Это следует из исследования Quto.ru и Motor.ru, которые опросили 2,1 тыс. жителей РФ.

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Согласно его результатам, 65% опрошенных россиян считают малоизвестные автобренды из Китая «котом в мешке», а также опасаются, что эти производители могут исчезнуть в любой момент и оставить клиентов без гарантийной поддержки. Однако 22% респондентов заявили о готовности рискнуть и купить такой автомобиль, если он будет устраивать их по цене, комплектации и обслуживанию.

Порядка 7% респондентов заявили, что им уже «ничего не страшно», потому что они купили Hafei Brio. Еще 6% рассказали, что готовы купить такой транспорт, поскольку верят в его качество.

До этого россиянам посоветовали поторопиться с покупкой автомобиля, пока не подскочили цены. Такой рекомендацией поделился член наблюдательного совета Гильдии финансовых аналитиков и риск-менеджеров Александр Разуваев.

«Лучше покупать машину сейчас, в ближайшее время. Потому что кредиты подорожают, ставки будут еще выше и спрос упадет», — сказал он.



При этом Разуваев посоветовал москвичам отложить покупку машины, если они не планируют дальние поездки. По мнению эксперта, жителям столицы гораздо выгоднее ездить на такси.