BMW уже готовит рестайлинг для 7 Series

Новое поколение BMW 7 Series дебютировало в 2022 году, но на дорогах общего пользования уже появились прототипы рестайлингового седана в сопровождении кроссоверов Neue Klasse.

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По какой причине понадобилось столь скорое обновление, пока не совсем понятно, но, возможно, радикально отличающаяся от всех других BMW внешность потребовала внесения корректив. Они затронут решётку радиатора, которая по-прежнему будет большой, но не такой высокой, фары, которые могут лишиться двухярусной конструкции при сохранении узкой полоски ДХО, бампер, который лишится контрастных рубленых линий.

Камуфляж с прототипа обновлённого BMW 7 Series, скорее всего, снимут не ранее следующего года, то есть седан дебютирует в качестве авто 2026 модельного года. Во второй половине 2025-го будет рассекречена первая модель серии Neue Klasse, в которую войдёт электрическая альтернатива BMW X3, прототип которой был замечен в паре с тестируемой "семёркой".