Дилеры спрогнозировали рост цен на автомобили осенью 2024 года

Повышение утильсбора с 1 октября может привести к возобновлению роста цен на автомобили. Об этом сообщает «Автостат» со ссылкой на опрошенных автодилеров.

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«Информация о повышении утильсбора с 1 октября, вероятнее всего, повлияет на отмену специальных предложений и, соответственно, рост цен в перспективе возобновится. Вне зависимости от пути ввоза автомобиля ожидается рост цен на 5 – 7%», — сказал директор по развитию компании VERRA Алексей Ветошкин.



В подорожании автомобилей в связи с увеличением утильсбора уверен и директор департамента продаж новых автомобилей «Рольф» Николай Иванов.

«С увеличением утильсбора машины подорожают в октябре. Я не думаю, что индексация утильсбора подтолкнет китайских автопроизводителей прийти с производством в РФ. Потому что завод окупается, когда объем продаж составляет от 100 тыс. автомобилей, а текущий рынок пока вряд ли может это гарантировать», — сказал Иванов.



16 июля сообщалось, что утилизационный сбор на автомобили в России планируется разово увеличить на 70–85% с 1 октября 2024 года. Далее до 2030 года размер утильсбора планируется увеличить в 3,9 раза от ныне действующего, подняв коэффициент его расчета до 58,62.

Сейчас проект постановления правительства вынесен на общественное обсуждение.

Впоследствии аналитик Бархота заявил, что решение увеличить ставку утилизационного сбора на легковые автомобили в России направлено на то, чтобы повысить цены на машины, сборка которых локализована на территории других стран. По его словам, более дорогие автомобили на рынке могут потерять конкурентоспособность. При этом покупатели в условиях наличия альтернативы будут стараться приобретать машины, устраивающие их по цене и качеству.