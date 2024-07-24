Генеральный директор "АвтоСпецЦентр" рассказал, когда начнут дорожать автомобили

По итогам июня текущего года было зафиксировано снижение средневзвешенной цены на новые автомобили, пишет "Автостат", уточняя, что в мае она впервые за долгое время опустилась ниже 3 млн рублей. Однако эксперты, опрошенные агентством, считают, что такая тенденция на удешевление если и сохранится, то только до четвёртого квартала.

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Генеральный директор ГК "АвтоСпецЦентр" Андрей Терлюкевич рассказал о причинах, которые, на его взгляд, привели к снижению средней цены: перераспределение спроса в сторону более дешевых автомобилей (стоимостью до 3 млн рублей) и снижение доли регистраций дорогих автомобилей премиального сегмента, ввоз которых с апреля 2024 года существенно сократился, различные стимулирующие предложения от дилеров, активное продвижение некоторых доступных моделей, что переориентировало спрос.

С 1 октября планируется вновь проиндексирован утильсбор - таким образом власти хотят защитить отечественный автопром от активности китайских производителей и привлечь последних к инвестициям в локализацию. Директор департамента продаж новых автомобилей "Рольф" Николай Иванов не склонен полагать, что мера станет стимулом для китайского автобизнеса, потому что для того, чтобы вложенные средства окупились, нужны объёмы реализации от 100 тысяч автомобилей в год.

"В результате индексация утильсбора вызовет рост цен. Конечно, машины, которые производятся в России, будут иметь приоритет, а параллельный импорт может упасть еще на пару процентных пунктов, потому что он взлетит в цене", - сказал собеседник агентства.



Аналогичного мнения придерживается директор по развитию компании VERRA Алексей Ветошкин: вне зависимости от пути ввоза автомобиля ожидается рост цен на 5 - 7%, также может вырасти цена на автомобили отечественных брендов, так как они находятся в условиях конкурентного рынка.

При этом директор завода BelGee Геннадий Свидерский допускает, что повышение утильсбора может вообще не сказаться на стоимости авто, по крайней мере, производства белорусского завода, который поставляет в РФ кроссоверы X50 и предполагаемого бестселлера X70.