Tesla хочет инвестировать $5 млрд в интеллектуальный стартап xAI

Investing.com — Генеральный директор Tesla Inc (NASDAQ:TSLA) Илон Маск во вторник спросил у своих подписчиков на социальной медиаплатформе X, стоит ли производителю электромобилей инвестировать $5 млрд в стартап в сфере ИИ xAI.

© Wikimedia Commons

«Необходимо одобрение совета директоров и голосование акционеров, так что это просто пробный вариант», — сказал Маск, задавая вопрос путем опроса среди своих более чем 190,5 млн подписчиков на X.



Из 286 472 респондентов 70,5% проголосовали «за», а 29,5% — «против». Опрос был открыт до вечера среды.

Маск основал xAI в марте 2023 года с миссией «понять Вселенную». Как сообщается, в мае 2024 года компания привлекла $6 млрд финансирования посредством множества венчурных фирм.

Ранее на этой неделе Маск заявил, что компания готовит «самый мощный в мире ИИ», хотя и не сообщил подробностей.

Опрос по поводу ИИ был сделан спустя несколько часов после того, как Tesla опубликовала разочаровывающий отчет по прибыли за второй квартал, поскольку производитель электромобилей борется с падением продаж, усилением конкуренции и ростом расходов на внедрение ИИ и автономного вождения.

Амбиции Tesla в области ИИ рассматриваются как «спасательный круг» для компании, продажи которой падают уже 4 квартала подряд.

Управление Маском компаниями X, SpaceX и создание им проекта xAI вызвало некоторую критику со стороны акционеров Tesla, которые считают, что он не уделяет компании всего своего внимания.

Однако акционеры все же проголосовали за беспрецедентный пакет вознаграждений в размере $55 млрд для генерального директора Tesla в начале этого года.