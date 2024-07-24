BMW iX3 нового поколения готовится к дебюту и катается по улицам в камуфляже

Ожидается, что следующий полностью электрический паркетник баварской марки выйдет на европейский рынок во второй половине следующего года.

В статусе концепта BMW iX3 был представлен ещё в апреле 2018 года, однако серийный вариант этого кроссовера дебютировал значительно позже, в июле 2020-го. Напомним, обновление модель, являющаяся «зелёной» версией паркетника BMW X3 (сменил генерацию в прошлом месяце), пережила уже в августе следующего года. А сейчас баварский производитель занимается разработкой iX3 следующего поколения.

Пока что будущая новинка находится на этапе летних испытаний. Коллеги из испанского издания Motor.es поделились с нами порцией свежих снимков прототипа, который фотошпионы поймали в ходе тестов на дорогах общего пользования в южной части Европы. Пока что детали внешности нового кроссовера весьма тщательно спрятаны с помощью маскировочной плёнки и дополнительных накладок.

Предполагается, что в основу BMW iX3 нового поколения ляжет концепт Vision Neue Klasse X, который был представлен в марте текущего года. Судя по шпионским снимкам, у новинки будет иной кузов, совершенно новая головная оптика узкой формы, а между фарами в теории могут разметить узкую заглушку на месте традиционной решётки радиатора, выполненную в форме вытянутых фирменных «ноздрей».

В нижней части переднего бампера расположен крупный воздухозаборник с рисунком в виде крупной сетки. Прототип снабдили рейлингами на крыше, а также традиционными наружными зеркалами и необычными дверными ручками: специальные рычажки, вероятно, находятся в районе линии остекления боковых дверей. Корма украшена небольшим спойлером, разглядеть фонари пока возможности нет.

Информации о салоне будущей серийной новинки пока нет. Напомним, у концепта BMW Vision Neue Klasse X место приборного щитка занял дисплей BMW Panoramic Vision, который проходит по всей ширине нижней части ветрового стекла. При этом ту информацию, которая будет на него выводиться, водитель может выбрать с помощью шестиугольного тачскрина информационно-развлекательной системы iDrive нового поколения. Известно, что концепт получил также дополнительный 3D-проектор и функцию голосового управления.

Официальной информации о технике BMW iX3 следующего поколения пока нет. Напомним, в ходе презентации шоу-кара Vision Neue Klasse X стало известно лишь о том, что все представители нового «зелёного» семейства бренда получат электротехнику eDrive шестого поколения с 800-вольтовой архитектурой. Ещё в компании подчеркнули, что энергоэффективность нового кроссовера окажется на 25% выше по сравнению с нынешним BMW iX3, а запас хода и скорость зарядки батареи подрастут на 30%. Известно, что у концепта паспортная дальнобойность без подзарядки равна 600 км. По предварительным данным, «второй» iX3 оснастят тяговой батареей ёмкостью до 100 кВт*ч, а максимальный запас хода будет равен около 700 км (по циклу WLTP).

Ожидается, что BMW iX3 следующего поколения выйдет на европейский рынок во второй половине следующего года. Цены этой новинки станут известны позже. Стоимость актуального кроссовера на домашнем рынке, в Германии, стартует с отметки 67 300 евро (эквивалентно примерно 6,4 млн рублей по текущему курсу).