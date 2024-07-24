Чаще всего штрафы за нарушение ПДД выписываются в августе

Стало известно, как автомобилисты оплачивают штрафы. Среднестатистический плательщик штрафа за нарушение ПДД — это мужчина в возрасте от 35 до 44 лет, который проживает в Москве или Московской области. К такому выводу пришли аналитики Т-Банка, которые изучили платежи через сайт и мобильное приложение банка за период с января 2019 по май 2024 года.

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Выяснилось, что на август приходится больше всего штрафов, а реже всего россияне нарушают правила в январе. Например, в 2019 году на август пришлось в четыре раза больше штрафов, чем в январе, а в 2020−2023 годах — в 2−2,5 раза больше.

Чаще всего штрафы приходят за превышение скорости на 20−40 км/ч (71%). Второе по частоте нарушение — несоблюдение разметки (7%), на третьем месте — непристёгнутый ремень безопасности (4%). Исключением стал только Чукотский автономный округ — это единственный регион, в котором автомобилисты чаще не пристёгиваются, чем превышают скорость.

Средний размер штрафа за последние пять лет составляет 750 рублей. При этом в августе, когда возрастает количество нарушений, средний чек падает. Самый высокий чек — в декабре, потому что россияне активно закрывают все накопившиеся за год долги. Почти все автомобилисты (90%) вовремя оплачивают штрафы. В среднем, на оплату штрафа уходит восемь дней. А среди тех, кто не успевал оплатить штраф вовремя, 44% вообще не знали о его существовании, а 36% — забывали о нём. 57% респондентов заявили, что стараются оплатить штраф побыстрее, потому что не хотят платить пени за просрочку, 56% отметили, что стараются всё оплачивать вовремя, а 50% стремятся поскорее от него избавиться.

Больше половины (56%) автомобилистов для оплаты штрафа пользуются Госуслугами, 28% выбирают специальное мобильное приложение, 24% — приложение банка, 1% предпочитают делать это на сайте ГАИ.

Чаще штрафы оплачивают мужчины: 73% против 27%. Нарушают ПДД чаще автомобилисты в возрасте от 35 до 44 лет (38%) и от 25 до 34 лет (32%). Реже всего штрафы получают водители возрастом моложе 25 лет (9%) и старше 55 лет (5%).

Среди регионов лидерами по количеству штрафов стали Москва и Московская область, Санкт-Петербург и Ленинградская область, республики Адыгея и Татарстан. Меньше всего штрафов выписывается в Чукотском и Ненецком автономных округах, в Магаданской области.