В Москве планируют эксперимент по каршерингу с ограничителем скорости

В Минэкономразвития предложили провести эксперимент по дистанционному ограничению скорости каршеринговых машин. Проект правительственного постановления о соответствующем экспериментальном правовом режиме опубликован на портале проектов нормативных правовых актов 24 июля.

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В рамках пилота планируется отработать услугу аренды автомобиля с системой дистанционного контроля и ограничения скорости транспортного средства. Эксперимент пройдет ‎на территории Троицкого и Новомосковского административных округов Москвы и в Зеленограде. Следить за ходом отработки поручат МВД России и департаменту транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры столицы.

Согласно проекту документа, вводить в эксплуатацию оснащенные новой системой каршеринговые машины будут в три этапа. ‎На первом — автомобиль пройдет испытания на закрытом полигоне специальной лаборатории. На втором этапе авто с системой ограничения скорости выпустят на улицы Троицкого и Новомосковского административных округов и Зеленограда под управлением водителей-испытателей. На третьем — аренда таких авто станет доступна опытным пользователям каршеринга.

В Минэкономразвития предлагают считать опытными пользователями каршеринга водителей, отвечающим следующим требованиям: