General Motors прекратила работать над беспилотными шаттлами
General Motors остановила разработку беспилотников Origin.Компания на неопределенный срок отложила выпуск автономных шаттлов, пока не разберется со сложной ситуацией вокруг своего подразделения роботакси Cruise. В прошлом году ему пришлось приостановить перевозки после скандального ДТП в Сан-Франциско. Однако полностью от беспилотников GM не отказывается: технологии продолжат обкатывать на Chevrolet Bolt. Стоит отметить, что он тоже сейчас не производится.
Глава General Motors Мэри Барра заявила акционерам, что смена фокуса с шаттлов на Bolt сэкономит средства, а также «решит нормативную неопределенность», связанную с отсутствием руля и педалей у Origin.
В начале года Cruise оказался под следствием из-за аварии в Сан-Франциско, в которой пострадала женщина. ДТП произошло по вине другого водителя: он сбил пешехода и тот угодил под колеса беспилотника. Такси не распознало человека и протащило его несколько метров со скоростью 12 километров в час. Однако это не единственный инцидент: беспилотники мешали экстренным службам, а также массово останавливались на дороге, создавая транспортный коллапс.
Из-за последней аварии эксплуатация роботакси в Сан-Франциско была прекращена. Сейчас его работу удалось возобновить в Финиксе, Хьюстоне и Далласе. Также продолжаются испытания в Дубае, однако в Калифорнии — родине Cruise — у стартапа дела плохи.
Остановка производства Origin в Детройте обошлась General Motors примерно в 600 миллионов долларов. Впрочем, подразделение никогда не было прибыльным: во втором квартале 2022 года GM теряла на роботакси по 5,5 миллиона долларов в день. Однако как тогда, так и сейчас автогигант оправдывает необходимость инвестиций в беспилотные автомобили, несмотря на растущий скептицизм инвесторов.