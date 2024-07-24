Toyota рассказала, каким будет новый RAV4

Несмотря на то, что в ближайшие годы Toyota RAV4 сменит поколение, радикальных изменений не произойдёт, так как в компании опасаются ухудшения спроса при таком подходе к модернизации.

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Купер Эриксен, руководитель отдела планирования продукции Toyota Motor North America, в интервью с Automotive News заявил:

"RAV4 - это просто. У нас есть и другие сегменты продукции, которые сложны, но клиент даёт ясно понять, чего он хочет от нашего кроссовера: размер, комплектация, мощность, технологии. Мы могли бы продавать по полмиллиона RAV4 в год, если бы могли производить такое количество. В общем, мы не хотим портить выверенную формулу".



Он также конкретизировал подход к созданию нового Toyota RAV4: если изменения и будут внесены, то кардинальными они станут.

Слова о том, что Toyota RAV4 - знаковая модель марки в США подтверждает Марк Монтенеро, генеральный директор Autoland Toyota в Спрингфилде и председатель Национального консультативного совета дилеров Toyota, называя кроссовер краеугольным камнем дилеров бренда, ориентированным на удовлетворения большинства потребностей клиентов.

Нынешнее поколение Toyota RAV4 представлено на рынке с 2018 года. Ранее "РГ" писала, что новая генерация кроссовера с кодом XA60 появится в 2026 году.