Представлен новый кроссовер KGM Actyon от бывшего SsangYong

Паркетник, который является разновидностью давно продающегося Торреса, всего за неделю с небольшим собрал внушительное количество заказов. И это при том, что ни характеристик, ни цен еще нет.

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В виде прототипа с заводским индексом J120 этот кроссовер от корейской компании KG Mobility (KGM, бывший SsangYong) засветился в феврале. А в начале прошлой недели производитель раскрыл внешность серийной модели и объявил ее название: для пятидверки возродили имя Actyon. Сама KGM считает свою новинку купеобразным SUV, но «купе» такой Actyon можно назвать с большой натяжкой. Как бы то ни было, неделю же назад у паркетника появился собственный сайт, на котором можно оставить предварительную заявку, хотя характеристики и цены станут известны лишь в августе. Так вот теперь KGM показала интерьер кросса. Одновременно производитель похвастался успехами модели: KGM Actyon уже собрал более 35 000 заказов, причем примерно 16 000 заявок оставили в первые сутки с момента запуска сайта.

Напомним, новый паркетник сделан на базе KGM Torres, который продают с 2022 года. При этом у Actyon собственный дизайн экстерьера. Спереди красуются не только изогнутые диодные ходовые огни, но и светящаяся же панель, которая состоит из множества «штрихов». Кроссовер также получил другие бамперы, багажную дверь и задние фонари. Ну и конечно, у него иначе оформлены задние стойки.

Внутри же KGM Actyon в целом повторил актуальный Torres и его электроверсию с приставкой EVX. Кстати, салон с табло и расположенной между креслами «парящей» консолью донорский «традиционный» паркетник обрел совсем недавно – прежде у него были отдельные экраны и массивный тоннель. Хотя свои фишки у Actyon все же есть: паркетнику достался новый руль с буквами KGM вместо эмблемы SsangYong, вдобавок в отделке использованы более дорогие материалы. На выбор предложат светлый или темный интерьер.

Насчет техники единого мнения среди корейских профильных медиа пока нет. Некоторые считают, что, как и обычный Torres, новый KGM Actyon будет доступен с бензиновой турбочетверкой 1.5 мощностью 170 л.с. Другие пишут, что «купе» получило гибридную установку (для Торреса такая версия не предусмотрена). Все подробности раскроют в августе.