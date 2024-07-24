Минтранс заявил, что сведений о влиянии средств РЭБ на работу системы "Платон" нет

Подтвержденных сведений о влиянии средств радиоэлектронной борьбы (РЭБ) на работу системы взимания платы за проезд большегрузов по трассам "Платон" нет. Об этом журналистам сообщили в пресс-службе Минтранса РФ.
Ранее издание РБК со ссылкой на письмо Ассоциации грузового автомобильного транспорта "Грузавтотранс" написало, что ассоциация пожаловалась в Минтранс на работу средств РЭБ, которые выводят из строя тахографы и бортовые устройства системы взимания платы "Платон".
"Подтвержденных сведений о влиянии средств РЭБ на работу системы "Платон" нет. <…> Минтрансом России обращено внимание Ространснадзора на необходимость учета в своей работе факторов, изложенных в обращении, в том числе при рассмотрении вышеуказанных жалоб", - сообщили в министерстве.
В Минтрансе напомнили, что, согласно правилам взимания платы, предусмотрены три альтернативных способа расчета сумма платы - с использованием бортовых устройств, сторонних бортовых устройств или при помощи маршрутных карт.
"В случае, если перевозчик считает, что штраф был выписан необоснованно, его можно обжаловать. В порядке, установленном главой 30 КоАП, можно обратиться в Ространснадзор с соответствующей жалобой (на каждое постановление подается отдельная жалоба). Также жалоба может быть подана в суд или вышестоящему должностному лицу", - уточнили в министерстве.