В «Автодоре» рассказали, как идет реконструкция трассы М-3

В госкомпании «Автодор» рассказали, как идет реконструкция трассы М-3 «Украина». Отмечается, что в июле строители приступили к устройству новых полос движения на участке от деревни Бекасово до границы с Калужской областью.

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Речь идет об участке с 65 по 86 км. По подсчетам «Автодора», там строителям предстоит уложить асфальт на площади свыше 950 тысяч квадратных метров. Завершить работы и открыть движение планируется в 2026 году.

Работы входят в проект масштабной реконструкции М-3 с 65 по 124 км — от поселка Киевского до Малоярославца. Он предусматривает расширение дороги до 6 полос на участке с 65 по 102 км и до 4 полос на оставшемся. Также рабочие обустроят 13 развязок, а для удобства пешеходов — 11 надземных переходов.

Напомним, что трасса М-3 «Украина», также называемая «Киевским шоссе», соединяет между собой Москву, Калугу, Брянск, а после идет к российско-украинской границей.