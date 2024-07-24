Седан Chery Arrizo 8 получил новые комплектации в России

Компания Chery провела пересмотр комплектаций седана D-класса Arrizo 8, у которого появились три новых версии с двигателем 1.6 TGDI мощностью 150 л.с. и 7-ступенчатым "роботом" с двумя сцеплениями.

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Самая доступная версия Active оснащена 17-дюймовыми колёсами, полностью светодиодной оптикой, боковыми зеркалами с обогревом и электроприводом складывания, сдвоенной цифровой зоной управления с экранами 10,25 дюйма, шестью аудиодинамиками, "зимним" пакетом, двухзонным климат-контролем с ионизатором, камерой заднего вида, задними датчиками парковки, датчиками света и дождя, ABS, ESC, четырьмя подушками безопасности.

В комплектации Comfort появляются электропривод складывания зеркал и экраны сдвоенной цифровой зоной управления диагональю каждый по 12.3 дюймов. Эта версия появилась у седана в мае. Причём сейчас она стоит, согласно прайсу на официальном сайте марки, столько же, сколько Active - 2 650 000 рублей. Только смущает пресс-релиз (есть в распоряжении "РГ"), где стоимость стартовой версии начинается от 2 600 000 рублей (с учётом акций).

В версии Prime диаметр дисков увеличен до 18 дюймов, и они двухцветные, количество эйрбегов - шесть, у передних кресел есть электрорегулировки.

Отметим, что в прайсе не присутствуют комплектации Chery Arrizo 8 с двигателем 2.0 литра мощностью 186 л.с.

В конце прошлого месяца в РФ стартовали продажи обновлённого кроссовера Chery Tiggo 7 Pro Max.