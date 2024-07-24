В России начались продажи кроссоверов Belgee X70 за 2,1 млн рублей

В России начались продажи среднеразмерного кроссовера Belgee X70, сообщает пресс-служба белорусской компании Belgee.

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«На российском рынке Belgee X70 предлагается в четырех комплектациях: Active, Style, Prestige и Prestige+. Рекомендованные цены на модель начинаются от 2,6 млн рублей, а при покупке автомобиля в кредит и по схеме Trade-in стоимость с учетом спецпрограмм — от 2,1 млн рублей», — отмечается в сообщении.



На нашем рынке будут доступны четыре версии, все — с турбомотором 1.5. Для автомобиля доступен передний и полный привод. Переднеприводный Belgee X70 оснащается гидромеханической автоматической коробкой, для полноприводного предусмотрена роботизированная трансмиссия с двойным сцеплением.

В комплектацию входят 17-дюймовые легкосплавные колесные диски, кнопка запуска двигателя, двухзонный климат-контроль, датчик света, электростеклоподъемники передних и задних дверей, многофункциональное рулевое колесо с кожаной отделкой, которое регулируется по высоте и по вылету, круиз-контроль с ограничителем скорости.

До этого стало известно, что в Китае начался выпуск кроссоверов GAC Aion V второго поколения. Цены начинаются от 130 тыс. юаней (1,5 млн рублей по курсу на момент публикации).

Внешность автомобиля разработана международной командой дизайнеров, которые базируются в Лос-Анджелесе, Милане, Шанхае и Гуанчжоу. В компании подчеркнули, что при создании облика GAC Aion V вдохновлялись образом тираннозавра.

Для нового GAC Aion V будут доступны два электромотора мощностью 204 или 224 л.с. Зарядка в течение 15 минут даст 370 км хода, а общий пробег составит до 750 км.