Прибыль Tesla рухнула до минимума за пять лет

Американский автопроизводитель Tesla отчитался о чистой прибыли по итогам второго квартала в размере 1,48 миллиарда долларов, что вдвое меньше, чем годом ранее, и стало минимумом за пять лет, сообщает Reuters. На этом фоне акции компании на премаркере биржи NASDAQ падают почти на восемь процентов.

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Обрушение доходов компании связано со снижением цен на автомобили ради оживления спроса и роста расходов на проекты в области искусственного интеллекта. Решение сработало в части выручки — она составила 25,5 миллиарда долларов, что несколько выше прогнозов аналитиков и показателей прошлого года.

Скорректированная прибыль на акцию составила 0,52 доллара, что на 17 процентов хуже прогнозов. При этом, отмечается в материале, Tesla не достигает целевых показателей прибыли четвертый квартал подряд.

Bloomberg указывает, что инвесторы фактически переведены в режим ожидания и вынуждены верить в реализацию масштабных планов. В Tesla обещают выпустить революционные беспилотные такси и гуманоидных роботов, но только в будущем. А что касается автомобилей, то автопроизводитель готовится упасть к результату 2023 года.

Ранее акции Tesla падали после переноса презентации роботакси. Глава компании Илон Маск в апреле заявил о пересмотре стратегии компании и ставке на беспилотный транспорт, пообещав показать прототип в Китае 8 августа 2024 года. В июле стало известно, что презентация переносится на октябрь, потому что машина пока не готова.