Владельцам пикапов могут вернуть более миллиарда рублей «лишнего» утильсбора

Дело в путанице с классификацией транспортных средств: если оно грузовое, утильсбор составляет до 93 тысяч рублей, а если легковое, платеж может быть более чем в 10 раз выше. Росстандарт в конце прошлого года предложил считать пикапы грузовиками, поэтому только по одной модели владельцы могут претендовать на перерасчет и возврат из бюджета более миллиарда рублей, пишут «Известия».

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Для пикапа, если он при растаможке классифицируется как грузовое ТС, утильсбор составляет от 64,2 тысячи до 93,4 тысячи рублей. Если же его определяют как легковушку, размер платы варьируется от 1,2 миллиона до 1,6 миллиона.

Формула определения есть в регламенте таможенного союза «О безопасности колесных транспортных средств», а также в приказе Федеральной таможенной службы. Согласно ей, если масса пассажиров превышает массу груза, то это легковое транспортное средство, если наоборот — грузовое. Однако в Росстандарте считают, что все пикапы — грузовики.

Об этом уже оповещены аккредитованные лаборатории, от которых потребовали отменить 1432 свидетельства о безопасности конструкции транспортного средства (СБКТС), выданных только на одну модель — RAM 1500 TRX. В них она классифицируется как легковая. То есть, ее владельцы могут получить из бюджета существенный возврат за утильбсор.

Вопрос о внесении пикапов в перечень отдельных видов ТС рассмотрят 24 июля 2024 года на заседании Консультативного комитета по таможенному регулированию.

С 1 октября Минпромторг планирует резко поднять утильсбор на не локализованные в России автомобили. По прогнозам дилеров, стоимость машин вырастет на 5−7 процентов.